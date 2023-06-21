Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 12:40
Afyon Devlet Hastanesi
Afyon Devlet Hastanesinde radyolojide calısan var mı? vardiya saatleri nasıldır 24 tutulabilir mi? hastane nasıl yoğun mudur? Ben hemşireyim eşim radyoloji listelerimizi çocuğa bakmak icin ayarlarlar mı ??

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