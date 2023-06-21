Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 12:47
4dli 4bli personele bilmişlik taslaması
4dli personel benimle birlikte memur gibi çalışıyor ben yeni personelim onuda yanıma yeni verdiler ama eski personel bana davranışları sanki üvey evlat gibi. Böyle davranabilir mi kimin kadrosu daha üsttedir karar verici kimdir 4d li mi 4b li mi

ByAstsubay
Aday Memur
21 Haziran 2023 12:57
İsi öğrenene kadar davranması normaldir ne var bunda üstünlük yok sizin aranızda bilgi güçtür

kaptansparow
Aday Memur
21 Haziran 2023 13:15
Herkes yerine bilecek ben zamanında şirkette çalışıp sonra torpille gelmedim bu konuma
ByAstsubay, 1 saat önce
İsi öğrenene kadar davranması normaldir ne var bunda üstünlük yok sizin aranızda bilgi güçtür

ByAstsubay
Aday Memur
21 Haziran 2023 13:16
Hocam yer ne alakası var güldürmeyin
kaptansparow, 1 saat önce
Herkes yerine bilecek ben zamanında şirkette çalışıp sonra torpille gelmedim bu konuma

kaptansparow
Aday Memur
21 Haziran 2023 13:18
Kimse kurumun sahibi değil öğrenilecek birşey varsa herşeyin bir üslubu vardır. Adam benle koltuk kavgası yapıyor paşam l köşe masası istiyormuş
ByAstsubay, 1 saat önce
Hocam yer ne alakası var güldürmeyin

ByAstsubay
Aday Memur
21 Haziran 2023 13:21
Sizde ona o şekilde davranın konu kapanmıştır

kaptansparow
Aday Memur
21 Haziran 2023 13:21
Sende işçisin belli
ByAstsubay, 1 saat önce
Sizde ona o şekilde davranın konu kapanmıştır
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