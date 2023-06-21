4dli 4bli personele bilmişlik taslaması

4dli personel benimle birlikte memur gibi çalışıyor ben yeni personelim onuda yanıma yeni verdiler ama eski personel bana davranışları sanki üvey evlat gibi. Böyle davranabilir mi kimin kadrosu daha üsttedir karar verici kimdir 4d li mi 4b li mi

4dli personel benimle birlikte memur gibi çalışıyor ben yeni personelim onuda yanıma yeni verdiler ama eski personel bana davranışları sanki üvey evlat gibi. Böyle davranabilir mi kimin kadrosu daha üsttedir karar verici kimdir 4d li mi 4b li mi