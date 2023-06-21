Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 13:01
Geçici görevlendirme bitimi

Eş durumu nedeniyle 6 aylığına geçici görevlendirildim süre bitiminde tekrar dilekçe yazmam gerekiyormuş bunu tekrar tayin talebi gibi mi yazmam gerekiyor yoksa süre uzatım dilekçesi gibi kısa bir şey mi

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