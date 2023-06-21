Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 13:29
Kamu işçisi zammı

15 bin TL üzeri maaş alan kamu işçisine ne kadar zam geldi


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Haziran 2023 13:39

Bildiğim kadarı ile %45


anladinsensonu
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 13:50

10.000 TL alan kamu işçisi %50 zamla önce 15.000 oldu sonra %45 zamla 21.750 oldu. Temmuzda da %15 zamla 25012,5 olacak. tediye ikramiye vs ile aylık 30.000 TL en az alacak. 1.5*1.,45.*1,15 = 2,5 yani %150 zam aldı. Memur da %15 zam alacak gibi !

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