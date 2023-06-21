Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 13:45
İşçi kadrosuyla yüksek maaş alıp memurluk yapanlar hakkında....

Arkadaşlar kurumlarda gördüğüm kadarıyla işçi kadrosunda olanların çoğu görevlendirme ile masa başında çalışıyor. Yani yanındaki memurla aynı işi yapıyor ama tam olarak 2 katı maaş alıyor. Bu durum anaysaya aykırı değil mi? Anayasa'da sosyal ve ekonomik haklarda insanların işine göre ücret almasıyla ilgili bir hak var. Bizim aynı işi yapıp maaşın yarısını almamız anayasaya aykırıdır.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
21 Haziran 2023 13:50

neye neye aykırıymış! puhahahahhahahah. Yahu fakülte mezunu, lisans ve yüksek lisans mezunu birisinin 12 bin 13 bin TL maaş alıp; ilkokul mezununun 32 bin TL alması anayasaya aykırı değil de onun öyle çalışması mı aykırı! puhahahahhaha


2ven
Aday Memur
21 Haziran 2023 14:15

tamam o da aykırı zaten

ArDıL_1905, 34 dk. önce

neye neye aykırıymış! puhahahahhahahah. Yahu fakülte mezunu, lisans ve yüksek lisans mezunu birisinin 12 bin 13 bin TL maaş alıp; ilkokul mezununun 32 bin TL alması anayasaya aykırı değil de onun öyle çalışması mı aykırı! puhahahahhaha

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