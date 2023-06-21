Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 13:47
Mazeret dilekçesiyle deprem bölgesine

Mazeret dilekçesiyle deprem bölgesine olumlu olumsuz cevap alan arkadaşlar var mı ??


kaptan34m
Şube Müdürü
21 Haziran 2023 13:54
Benim kardeşim ben gönüllü şark modülü açılmadığı için dilekçe ile yazmıştım oldu tayin urfa
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