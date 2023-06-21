Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 13:56
TKGM Tayin

Merhaba arkadaşlar TKGM tayin durumu hakkında bilgisi olan varmı 1 nisanda dilekçeleri verdik hala ses yok

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