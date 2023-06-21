2002/58 Sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık Genelgesi

Merhaba arkadaşlar, öncelikle belirtmek isterim ki konu başlığında adı geçen genelge halen yürürlükte.

Bildiğiniz üzere konu bahis genelge üzerine Engelli haftasının ilk günü olan 10 Mayıs ve Dünya Engelliller günü olan 3 Aralık tarihlerinde kamuda çalışan engelli personellere idari izin verilmesi gerekiyor. Fakat çoğu kurum bunu hiçe sayıyor ve 2002 yılında çıkan bir genelgenin geçerli olmadığını veyahutta valilikten yazı gelmediğini söylüyorlar. Konu ile ilgili bulunduğum il valiliğine şu şekilde dilekçe yazdım CİMER üzerinden ve gelen cevabı sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Başvuru : 2002/58 sayılı Özürlülerle İlgili Başbakanlık genelgesinin halen yürürlükte olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Eğer halen yürürlükte ise 10 Mayıs 2023 tarihinde engelli personellere idari izin kullandırılması hakkında neden valiliğinizde kamu kurumlarına herhangi bir yazı yazılıp bilgi verilmedi?

Başvuru cevabı : Başvurunuzla ilgili olarak söz konusu Genelge geçerli olup, genelgedeki konularda ayrıca bir başka talimata gerek yoktur. Bilginize.

Sizlerde bulunduğunuz İl Valiliğine CİMER üzerinden böyle bir başvuruda bulunup amirinize gelen cevabı gösterebilirsiniz. Ben şayet olumlu dönüş aldım. Çünkü çoğu kurumda daha önce engelli personel çalıştırılmadığı için veya çalışanlar haklarını aramadığı için bu tarz ayrıcalıklar zamanla unutuluyor.

İyi çalışmalar.