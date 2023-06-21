KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 14:24
30.dönem sağlık kontrolü ne zaman olur?

30.dönem sağlık kontrolü ne zaman olur tahmini arkadaşlar? Sitesinden açıklama gelince ne kadar sonrasına atıyor sağlık kontrolünü? Sağlık kontrolü ile parkur aynı gün mü oluyor? Sorularıma cevap verebilecek tecrübeli arkadaşlar varsa teşekkür ederim şimdiden.


levelup06
Aday Memur
21 Haziran 2023 14:38
İlandan 15 gün kadar sonra oluyor genelde ön sağlık+ parkur. Ama değişebilir tabi bu. Ön sağlık ve parkur aynı gün mülakat daha sonra oluyor.

SwitzzZ
Aday Memur
21 Haziran 2023 14:51

Bu hafta açıklanmazsa parkur ve sağlık kontrol yerleri bayramdan sonra mı açıklanır acaba?

levelup06, 1 saat önce
İlandan 15 gün kadar sonra oluyor genelde ön sağlık+ parkur. Ama değişebilir tabi bu. Ön sağlık ve parkur aynı gün mülakat daha sonra oluyor.

levelup06
Aday Memur
21 Haziran 2023 15:31
Bilmiyorum maalesef. Bayram sonrası kpssden önce hallederler diye düşünüyorum sadece.
SwitzzZ, 1 saat önce

Bu hafta açıklanmazsa parkur ve sağlık kontrol yerleri bayramdan sonra mı açıklanır acaba?

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