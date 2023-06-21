30.dönem sağlık kontrolü ne zaman olur?

İlandan 15 gün kadar sonra oluyor genelde ön sağlık+ parkur. Ama değişebilir tabi bu. Ön sağlık ve parkur aynı gün mülakat daha sonra oluyor.

İlandan 15 gün kadar sonra oluyor genelde ön sağlık+ parkur. Ama değişebilir tabi bu. Ön sağlık ve parkur aynı gün mülakat daha sonra oluyor.