Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 15:11
Fethiye ye tayin istemeli miyim

arkadaslar aranızda fethiye hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi


rmzn72
21 Haziran 2023 15:31

Sadece ev kiralarına bakarsanız sizde fethiye hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


dilek sevinç
Aday Memur
21 Haziran 2023 15:45

alanya da yaşıyorum fethiye hakkında sadece ev kirası üzerinden bilgi sahibi olunmuyor


Sessiz Yolcuu
Aday Memur
21 Haziran 2023 16:02

Ev kirası ilanları yok mu?


Sessiz Yolcuu
Aday Memur
21 Haziran 2023 16:04

Bütçenizi en çok zorlayacak olan ev kirasıdır. Gerisi çerez..


rmzn72
21 Haziran 2023 16:21

En düşük memur maaşından yola çıkabilirsin kira 15bin fethiyede maaşımız yetmiyor kiraya


rmzn72
21 Haziran 2023 16:32

Bu arada asgari ücret ve temmuz ayında memura 22bin maaşıda düşünürsek 15e ev bulamazsınız burada


dilek sevinç
Aday Memur
21 Haziran 2023 23:06

Tesekkur ederim mesela okullari egitimi nasildir cok fazla yerlesik yabanci yasiyormu alanyada ki gibi asiri yerlesik turist varmi birde esim spor antrenörü spor salonu falan cok varmidir ayrica guvenlik gorevlisi olarak calisiyor otel potansiyeli hakkinda bilginiz varmidir rica etsem yazarmisiniz

Sessiz Yolcuu, Dün

Bütçenizi en çok zorlayacak olan ev kirasıdır. Gerisi çerez..


rmzn72
22 Haziran 2023 08:46

Hayır çok fazla yerleşik turist yok spor salonu var ama sayıları çok fazla değil yeterince var diyelim. Otel konusuna gelince alanya kadar olmasada otelde var tatil yöresi otel konusunda sıkıntı çekmez.

dilek sevinç, Dün

Tesekkur ederim mesela okullari egitimi nasildir cok fazla yerlesik yabanci yasiyormu alanyada ki gibi asiri yerlesik turist varmi birde esim spor antrenörü spor salonu falan cok varmidir ayrica guvenlik gorevlisi olarak calisiyor otel potansiyeli hakkinda bilginiz varmidir rica etsem yazarmisiniz


dilek sevinç
Aday Memur
22 Haziran 2023 11:09

teşekkür ederim


doks
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 11:21

Evin varsa iste tabi.

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