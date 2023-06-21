Bir Polisin 5-10-20 ve Emeklilik Dönemi Ne seviyede olur.

Değerli meslektaşlarım haliyle çok fazla sorunumuz olduğu aşikardır.Birbirimize bilgi ve tecrübelerimizi aktarırsak daha isabetli daha doğru adımlar hatta mantıklı kararlar alabiliriz.Bugün bulunduğumuz konumda bir başkası, bir başkasının konumunda bizler yer alacağız.Ekonomik ve hayat beklentileri adına neler karşılandı, ne gibi kayıplarımız oldu.. Nerelerde pişmanlıklar nerelerde kazancımız iyikimiz oldu. Kendinizi hayal ettiğiniz noktadamısınız ? Zaman geriye alınsaydı aynı yaşamı seçermiydiniz? Yakarış mı önemlidir yoksa aslolan arayış mı? arayışınız nedir siz bu arayışın ne kadarına hitap ediyorsunuz.. Sevgi ve saygıyla

Değerli meslektaşlarım haliyle çok fazla sorunumuz olduğu aşikardır.Birbirimize bilgi ve tecrübelerimizi aktarırsak daha isabetli daha doğru adımlar hatta mantıklı kararlar alabiliriz.Bugün bulunduğumuz konumda bir başkası, bir başkasının konumunda bizler yer alacağız.Ekonomik ve hayat beklentileri adına neler karşılandı, ne gibi kayıplarımız oldu.. Nerelerde pişmanlıklar nerelerde kazancımız iyikimiz oldu. Kendinizi hayal ettiğiniz noktadamısınız ? Zaman geriye alınsaydı aynı yaşamı seçermiydiniz? Yakarış mı önemlidir yoksa aslolan arayış mı? arayışınız nedir siz bu arayışın ne kadarına hitap ediyorsunuz.. Sevgi ve saygıyla