Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


21 Haziran 2023 15:35
Teknikerlik vs programcı
Bilgisayar teknikeriyim programcı unvanını alabilir miyim geçiş yapılıyorsa ünvan sınavına mi girmem gerek Programci unvanı da teknik hizmetlere dahil mi arazi ek özel gibi yan ödemeleri alabilir mi?

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