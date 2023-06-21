Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 15:38
Teknisyen görev yeri değişikliği talep edebilir mi ?
Tek başıma verdiler bir yere kimse yok 4dli işçi var deposundan tur ihalesine herşey sazan sarmalı yeni başladım hiçbirşey bilmiyorum imza falan atacaksın dediler bana ama istemiyorum üstüme ihaleyi yıkacaklar 3 5 sene sonra belli. Başka bir birime geçiş isteseme hakkım var mı ?

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