Teknisyen görev yeri değişikliği talep edebilir mi ?

Tek başıma verdiler bir yere kimse yok 4dli işçi var deposundan tur ihalesine herşey sazan sarmalı yeni başladım hiçbirşey bilmiyorum imza falan atacaksın dediler bana ama istemiyorum üstüme ihaleyi yıkacaklar 3 5 sene sonra belli. Başka bir birime geçiş isteseme hakkım var mı ?

Tek başıma verdiler bir yere kimse yok 4dli işçi var deposundan tur ihalesine herşey sazan sarmalı yeni başladım hiçbirşey bilmiyorum imza falan atacaksın dediler bana ama istemiyorum üstüme ihaleyi yıkacaklar 3 5 sene sonra belli. Başka bir birime geçiş isteseme hakkım var mı ?