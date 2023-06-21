Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 15:40
İnfaz koruma memurları 9 günlük bayram tatili
9 günlük bayram tatilinde çalışan vardiya personelinin Hakkı ne zaman verilecek bunla alakalı bir çalışma yok mu adalet bakanlığında

İsmi Lazım Deil
Şef
21 Haziran 2023 15:53

Bayramda çalışma için fazladan bir ücret ödenmiyor mu?

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