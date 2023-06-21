Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 15:40
forum sitesinde güncelleme neden var?

merhaba forum da açtığım ve takip ettiğim konuları bulamıyorum eskiden vardı güncelleme ile oluyor nerden va nasıl bulabilirim?


2ven
Aday Memur
21 Haziran 2023 15:54

bozdular siteyi klasik daha iyiydi

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