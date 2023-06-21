Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 16:03
Bekar destek personeli maaşı ne olur?

arkadaşlar merhaba en düşük memur maaşı evli ve bir çocuklu olarak baz mı alınıyor? 11.800 olarak mı alınıyor? Destek personeli bekar maaşı 10.600 falan, bu duruma göre en düşük memur maaşı yani destek personelinin maaşı 22 bin olmayacak mı? 19-20 civarında mı olacak?


hsnd
Müsteşar
21 Haziran 2023 16:24

Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Açıklandığında hep beraber öğreneceğiz.


MonoLeum23
Aday Memur
21 Haziran 2023 16:48

Peki sizce sadece enflasyon farkı verme durumları var mı? yani maaşın 15-16'da kalma durumu?

hsnd, 1 saat önce

Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Açıklandığında hep beraber öğreneceğiz.

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