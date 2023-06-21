Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 16:06
Kamu İşçisine Temmuz Dahil olunca %147 zam yapılmış olacak :

Bakalım memurda %147 alacak mı saygılar.

Çok Yazılan Konular

izmir hemsiresozlesme yenilememeDerece kademe2023 (Açıktan) Atama KurasıCkys bekleyenlerşua izni (Yeni Yönetmelik ) Önemliİller arası Tayin Antalya2023/5 atamasifethiye ye tayin istemelimiyimMutemet olan varmı?

Sözlük

kişisel gelişim 1 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 partnerinden sıkılmak 4 oradan bakınca 1 Mor Cepken Kades uygulaması 2 kahpe bizans 1 tıksırmak 1 dünya ablalar günü 5 yıkılma eğrisi 1 Love bombing 1

Son Haberler

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildiYeniden inşa edilecek han hem turizmi hem de ticareti canlandıracakKurbanlık için getirilen şap hastalığı görülen 5 hayvan sakatatları gömülerek imha edildiYeşil Sol Parti'li Saki: Eşit yaşam için mücadele edenlerle dayanışma içinde olacağızİstanbul Havalimanı'nı 4,5 yılda yaklaşık 1,5 milyon uçak kullandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir