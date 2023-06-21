Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 16:07
Eşim Ücretli Öğretmen

Selamın aleyküm benim aklıma takılan bir durum var. Ben polis memuruyum eşim ücretli öğretmenlik yapıyor ben eş durumu tayini yapmak istiyorum bu haktan yararlanabilir miyim? Eşimin çalıştığı İl'e tayin başvurusunda bulunabilir miyim?


POLO155
Aday Memur
21 Haziran 2023 16:56
Devrem bildiğim en az 1 yıllık çalışan olması lazım. Ama net değil. Bulen birisu cevap verirse daha net olur.

ArifMadran009
21 Haziran 2023 17:12

Devrem eşimin 440 gün SGK primi var yeterli mi?

POLO155, 33 dk. önce
Devrem bildiğim en az 1 yıllık çalışan olması lazım. Ama net değil. Bulen birisu cevap verirse daha net olur.
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