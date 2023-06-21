Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 16:13
Görevde yükselme ve unvan değişikliği

tibbi̇ sekreter olarak atanmiş bi̇r memur aranan hi̇zmet yilini doldurduktan sonra gyud sinavina gi̇ri̇p vhki̇ veya düz memur olabi̇li̇r mi̇?

vhki̇ i̇çi̇n aranan şartlarda herhangi̇ bi̇r bölüm şarti aranmiyor da kafam karişti bi̇lmedi̇ği̇mden soruyorum bi̇lenler cevaplayabi̇li̇r mi̇ teşekkür ederi̇m


Sessiz Yolcuu
Aday Memur
21 Haziran 2023 16:28

Millet tıbbi sekreter olmak için canla başla ünvan değişikliği sınavına girmek istiyor. Maaşın düşer kaybın olur. Kıpırdama yerinden. Sorunun cevabı evet..

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