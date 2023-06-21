Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 16:28
(Alt Bölge)C Bölgesinden başka C bölgesine tayin

Hemşireyim , Ankara?da çalışıyorum Ankara 1 -C bölgesinde şu an, yine 2 -C bölgesinde olan Antalyaya atanma şansım var mı?

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