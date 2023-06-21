6 yıllık kadrolu hemşireyim . 2022 mart ayında iller arası tayinle yer değiştirdim. 2023 haziran ayında iller arası tayinle yer değiştirebilir miyim .. Ve Alt Bölge tayini için hangi şartlar aranır.. Sakaryadan Antalya ya alt bölge oluyor tabloya göre ama ben isteyebilir miyim ?

6 yıllık kadrolu hemşireyim . 2022 mart ayında iller arası tayinle yer değiştirdim. 2023 haziran ayında iller arası tayinle yer değiştirebilir miyim .. Ve Alt Bölge tayini için hangi şartlar aranır.. Sakaryadan Antalya ya alt bölge oluyor tabloya göre ama ben isteyebilir miyim ?