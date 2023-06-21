İhale komisyonunda sil olmak?

Daha 5 haziranda işe başladım ihale komisyonuna beni vermişler nedir bu ihale falan ben korkarım bu tür şeylerden benden başka memur olmayıncada mecbur beni yazmışlar elektrik teknisyeniyim bu iş sonra başımı ağrıtır mı?

Daha 5 haziranda işe başladım ihale komisyonuna beni vermişler nedir bu ihale falan ben korkarım bu tür şeylerden benden başka memur olmayıncada mecbur beni yazmışlar elektrik teknisyeniyim bu iş sonra başımı ağrıtır mı?