Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 18:27
eş durumu tayini ayrılış süresi cevaplar mısınız?

tayin olunca ne kadar süre sonra ayrılış yapmamız gerek yasal süresi nedir hastane ne kadar tutabilir ve ne kadar süre gidilmezse otomatik mi vazgeçilmiş sayılır çok önemli bizim için cevap verenlere teşekkürler

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