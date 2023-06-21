Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 18:33
Cem karaca zamanında söylemiş keşke kulak verseydik.

https://youtu.be/408tZ5_Zmw0

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