Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Haziran 2023 18:42
4B sözleşmeli personel farklı bir mesleğe geçiş

4B sözleşmeli personel yönetmeliğinde belirtilen meslek gruplarında olanlar 1 yıl bekleme süresi olmadan meslek grupları ile ilgili mesleğe geçiş yapabiliyorlar. Öğretmenlik için acaba açıktan bölüm okuyup formasyon ile alınan öğretmenlik de bu durumdan faydalanır mı yoksa illa eğitim fakültesi mezunu mu olmak gerekir. Öğretmenlik sürekli sözleşmeli alındığı için soruyorum burada sorun eğitim fakültesi ya da fen edebiyat fakültesi - açık öğretim+ formasyon bunlar arasında fark olup ta sorun yaparlar mı?( Bu arada sözleşmeli personel olarak bir kurumda çalışıyorum.)

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