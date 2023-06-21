Konu hakkında bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.

Kardeşim bir üniversitenin güvenlik alımına başvurmuştu. Kazanmış. Sonuçlar açıklana kadar adalet bakanlığının güvenlik alımına da başvurdu. Bu başvurduğu ise hem kendi memleketinde

hemde yeni olduğu için bir iki aya anca açıklanır.

Kardeşim üniversitede güvenlik olarak gidip başlasa iki ay sonra burdakini de kazanırsa istifa edip burdakine başvurabilir mi? Yoksa bir yıl memur olamaz diye ceza mı alır?