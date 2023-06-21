4001 Kodu ile atama neden yok/ ne zaman olur?

Arkadaşlar 4001 kodu/ herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak ile sizce ne zaman atabilirim? Puanım 87. Alımlar sanki hiç yok gibi, merkezi atama bile olmadı bildiğim kadarıyla. En son ocakta bayağı bir kişi aldılar sonra da 1-2 üniversiteye başvurabildim sadece. Benimle aynı durumda olan var mı?

Arkadaşlar 4001 kodu/ herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak ile sizce ne zaman atabilirim? Puanım 87. Alımlar sanki hiç yok gibi, merkezi atama bile olmadı bildiğim kadarıyla. En son ocakta bayağı bir kişi aldılar sonra da 1-2 üniversiteye başvurabildim sadece. Benimle aynı durumda olan var mı?