KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Haziran 2023 19:35
4001 Kodu ile atama neden yok/ ne zaman olur?
Arkadaşlar 4001 kodu/ herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak ile sizce ne zaman atabilirim? Puanım 87. Alımlar sanki hiç yok gibi, merkezi atama bile olmadı bildiğim kadarıyla. En son ocakta bayağı bir kişi aldılar sonra da 1-2 üniversiteye başvurabildim sadece. Benimle aynı durumda olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)80.3 u p3 uluslararasi ticaret lisans mezunuyum . Sizce atanma şansım nedirEEM AtamaDSİ yedekler12.01.2023 Botaş AlımlarıBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım YapıyorNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunKpss 2024Hem KPSS lisans hem önlisans diplomam varsa sınava hangisinden girebilirim

Sözlük

partnerinden sıkılmak 4 En sevdiğiniz hayvan 2 güne bir tespit bırak 2 muson asyası 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 Bi molada yaşanan kaos 2 yıkılma eğrisi 1 Erkek adam altını beyler doldursun 1 editör olsa sevilmemek 8 Yay burcu kadını 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruzTürkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu oluştuİstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi törenle açıldı'enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması yönündeki hedefe destek'Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Alpan-2023' ortak tatbikatı başladı'

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir