Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 19:36
Tıbbi görüntüleme Teknikleri iş ilanı
Tıbbi görüntüleme Teknikleri icin atama istiyorum özel sektörlere başvurdum hala geri dönüş olmadı işkura da gittim hala bir sonuç yok sözleşmeli olarak da çalışmak istiyorum fakat alım yok

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