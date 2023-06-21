Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Haziran 2023 19:54
velayet ve boşanma

merhaba arkadaşlar jandarma astsubay boşandıktan sonra mazeret ataması isteyebilir mi 2 yaşında çocuklu

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