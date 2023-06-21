Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Haziran 2023 20:38
Temmuzda Engelli Emekli Maaşları için Düzenleme Bekliyoruz.

Kamuda çalışan engellilerin sayısının az olması onların görmezden gelinmesini veya önemsenmemesini gerektirmiyor. 15 yıla emeklilik var ancak emekli maaşı düzenlemesi maalesef yok. %2 ABO ile ilgili düzenleme gerekli ki en az yüzde 40 engelle boğuşarak 15 yıl ülkeye hizmet edip sonrasında insanî şartlarda emeklilik hayali kurabilelim. Bu şartlarda emekliliği rüyada bile göremiyoruz. Lütfen artık bu konu ile ilgili de çalışma yapın.

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