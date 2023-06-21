Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Haziran 2023 21:20
Hazrian sözleşmeli Tayin
7 yıllık 4bli çalışanım. Geçtiğimiz aylarda kadro aldım. Bu dönem de tayin isteyebilir miyim ?

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