İşçi Memur ayrımı kaldırılıp, kamu personeli diye tek bir grup yapılmalı mı ?

Zam ile ilgili 5 temmuzdan önce gelişme olmayacağına göre bu konu hakkında konuşalım. Memur işçi diye yıllarca hep karşı karşıya geliyoruz, birlik olamıyoruz ki daha memurlar kendi içlerinde bile birlik olamıyor orası da ayrı.

Memur işçi ayrımı kalksa, 657 ve işçilerle ilgili kanunlar Kamu personeli adı altında yeni bir yasa ile baştan yazılsa, atanma alınma koşulları maaşlar vs sil baştan yapılsa nasıl olur sizce?

Muhtemelen ilk taslakta bir sürü mağdur edilen gruplar da olur, çeşitli adaletsizlikler de ortaya çıkar ama uzun vadede sizce fayda sağlar mı ?

(Sayın erdoğan, İBB başkanı olduğu dönemlerde bu ayrımın kalkması gerektiğini söylemişti ama sonrasında hiç dillendirmedi)