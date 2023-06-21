O is bitti sozlesme bitene kadar bu fiyatlar gecerli ayrica 27 bin tl yi bile zor verdiler sosyal medyada paylasimlar olmasaydi onu da vermeyeceklerdi

O is bitti sozlesme bitene kadar bu fiyatlar gecerli ayrica 27 bin tl yi bile zor verdiler sosyal medyada paylasimlar olmasaydi onu da vermeyeceklerdi