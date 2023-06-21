Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


21 Haziran 2023 21:41
tezsiz yüksek lisans

ben beden eğitimi spor yöneticiliği 4 yıllık lisans mezunuyum. uzaktan tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorum. yapan varmı içeriği nedir. zormudur. birde engin bilgilerinize dayanarak hangi üniversite veriyor. araştırdım bulamadım.

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