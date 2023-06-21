KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Haziran 2023 21:42
tezsiz yüksek lisans

ben beden eğitimi spor yöneticiliği 4 yıllık lisans mezunuyum. uzaktan tezsiz yüksek lisans yapmak istiyorum. yapan varmı içeriği nedir. zormudur. birde engin bilgilerinize dayanarak hangi üniversite veriyor. araştırdım bulamadım.


mfu4226
Aday Memur
21 Haziran 2023 21:57
+1
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı tezsiz yüksek lisans

Sözlük

makyavelizm 2 muson asyası 1 sevimli olmaya çalışmak 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 tetanoz 2 güne bir tespit bırak 2 Erkek adam altını beyler doldursun 1 İyi ki. 2 naci görür 4 Mor Cepken Kades uygulaması 2

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştüTunç Soyer'den CHP'ye yönelik 'Yeni Siyaset Belgesi' açıklaması:Bakan Kacır: Yüksek teknolojili ürünlerde tam bağımsızlığı hedefliyoruzTürkiye'nin Gürcistan'a açılan sınır kapılarında tır yoğunluğu oluştuİstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi törenle açıldı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir