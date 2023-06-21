Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 21:48
Mardin Yeşilli

İstihdam yeri olarak Mardin Yeşilli çıkmış bulunmakta nasıl bir yerdir kiralık ev bulmak kolay mıdır insanları nasıldır ilçe emniyet nasıldır yoğun mudur bilgisi olan devrelerim abilerim kardeşlerim bilgilendirirse sevinirim.

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