Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Haziran 2023 22:21
Şanlıurfa
Şanlıurfa merkez çikti arkadaşlar evliyim 2 çocuğum var lojman durumlari nasil çikma ihtimali var mi ilk defa doğuya gidiyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Turkuaz lojmanin duymuştum ama şehre çok mu uzak?

Nick2791
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:23
Baya uzak şehir merkezine 10-15 km

Tayinci138
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:24
Eyyübiye ilçesine ne kadar uzaklıkta kardeşim bilgim var mı acaba
Nick2791, 1 saat önce
Baya uzak şehir merkezine 10-15 km

Nick2791
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:25
Zaten eyyübiye ilçesinde kalıyor lojman

Nick2791
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:26
Eyyübiyenin 3-5 km dışında

Tayinci138
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:28
Kardeşim lojman çıkma ihtimali var mı evli ve 2 çocukluğum eşim çalışmıyor

tarafsiz01
Şef
21 Haziran 2023 22:29
Turkuaz çevresi kötü lojmanlar çok kötü . Buranın en büyük sorunu ev sahipleri ve emlakçılar , burda çok farklı şeylere şahit olacaksın malesef

Minnakpolis
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:30

Turkuaz lojmanları miss kokusuyla şehrin kalabalığından uzak eşi benzeri yok


Nick2791
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:31
Lojman işi puanla oluyor feragat lojmanlarına bakabilirsin gelince

Nick2791
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:32
Heryere çorba olmasan
Minnakpolis, 1 saat önce

Turkuaz lojmanları miss kokusuyla şehrin kalabalığından uzak eşi benzeri yok


Tayinci138
Aday Memur
21 Haziran 2023 22:32
Arkadaşlar koku varmış sanirim kokudan dolayı mı turkuaz lojmanlarina öyle demiştiniz

Muslumyildiz
21 Haziran 2023 23:08
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