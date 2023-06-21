Şanlıurfa merkez çikti arkadaşlar evliyim 2 çocuğum var lojman durumlari nasil çikma ihtimali var mi ilk defa doğuya gidiyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Turkuaz lojmanin duymuştum ama şehre çok mu uzak?

Şanlıurfa merkez çikti arkadaşlar evliyim 2 çocuğum var lojman durumlari nasil çikma ihtimali var mi ilk defa doğuya gidiyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Turkuaz lojmanin duymuştum ama şehre çok mu uzak?