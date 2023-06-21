KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Haziran 2023 22:31
Bahçelievler Belediyesi Başvuru

Arkadaşlar merhaba 1 mart tarihinde bahçelievler belediyesinde memur alımları için mülakata girdim fakat 4 ay olmak üzere ve haber yok. Mülakata girenler görüyorsa ve bilgi sahibiyse lütfen yazabilir mi

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