Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 22:42
Devlet yetişmiş elemanlarını özel sektöre kaptırıyor

https://www.memurlar.net/haber/1068830/devlet-yetismis-mufettisini-ozel-sektore-kaptiriyor.html

Not: Haberi yoruma kapatmışlar!


Dümenden Haydar
Memur
21 Haziran 2023 23:29

Başmüfettiş ünvanına gelmiş bir üstada, temizlik personelinden az maaş verirsen bunun sonuçlarına katlanmasını bilecek ve göreceksin.

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