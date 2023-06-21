Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Haziran 2023 22:46
Bölge farkı

Merhaba arkadaşlar bir hemşire bursadan diyelim güneydoğuya örneğin diyarbkırın bir ilçesine giderse maaşı artar mı, bölge farkı var mı? Varsa tahminen ne kadar, teşekkürler

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