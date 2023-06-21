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Editörler : oto-danisman-expert


21 Haziran 2023 23:18
ANTALYADA SATILIK EV EŞYASI

1 ADET YATAK ODASI TAKIMI - 1 BUZDOLABI SAMSUNG MARKA NO FROST - 1 ÇAMAŞIR MAKİNESİ - 1 BULAŞIK MAKİNESİ - 3+2+2 ŞEKLİNDE ALFEMO KOLTUK TAKIMI - TV ÜNİTESİ ALFEMO - 1 GÜMÜŞLÜK ALFEMO TAM TAKIMDIR SALON TAKIMI YATAK ODASI HEPSİ TAKIMDIR. AYRICA 2 GARDROP VE KİTAPLIK EŞYALARIN TAMAMI SATILIKTIR AİLE TARAFINDAN ÖZENLE KULLANILMIŞTIR. YENİ ALDIĞIMIZ EV EŞYALI OLDUĞUNDAN EŞYALARIMIZI SATMAK ZORUNDA KALDIK.

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