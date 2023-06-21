Çalışma Saatleri Düzenlemesi / Esnek Çalışma Sistemi

Merhaba arkadaşlar,

Teknoloji gitgide gelişiyor ve UYAP sistemi de bundan nasibini alıyor. Büyükşehirde icra dairesinde çalışan biri olarak günlük olarak çalışma sisteminde sabit 8 saatin artık gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bizde mesai sabah 08:00'da başlamakta fakat inanın icra ve büyükşehir olmasına rağmen saat yaklaşık 09.30'a kadar ne tek bir vatandaş geliyor ne de ekranlara veya avukat portal ekranına talep düşüyor. İş ekranlarımız ise saat 15:30-16:00 gibi tamamen sıfırlanmış oluyor. Bu yaklaşık birkaç aydır böyle. Yoğun olunan günler tek tük çok nadir oluyor ama buna rağmen iş yine de yetişiyor.

Herşey sisteme döküldü , derdest dosyalar sisteme tarandı , elektronik tebligat oranı arttı , her müzekkerenin hazır şablonu var , dosyalar mahkemelere sistemden gönderiliyor , hatta satışlar bile artık e-satış olarak yapılıyor. Tüm işlemlere birkaç tık yetiyor.

Daire sadece vatandaşa bakmak ve fiziki şahıs tebligatları çıkartmak için kullanılıyor. Bunun dışında tüm işlemler her yerden yapılabiliyor.

Hal böyle iken çalışma saati bu şekilde sistemi olanlar için günlük 8 saatten 6 saate kadar düşürebilir. Hatta esnek ve evden çalışma sistemi bile getirilebilir durumda şu an.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz , sizce bu yapılmalı mı ?