Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Haziran 2023 00:07
Memur kira yardımı alacak mı?

Memur kira yardimi alacaksa ne kadar alacak? İstanbul Ankara İzmir disinda samsun manisa gibi büyüksehirleri kapsayacak mi?

Çok Yazılan Konular

YHS nin Kaldırılması Gereklidir.Kadro Derecesi, Yhs-Gih den Vhki veya B.İşl.YHS personelin haklarıDevletimizin YHS personelini işçi maaşı karşısında ezdirmeyeceğini düşünüyorumEmeklilikte 25 yıl hesabı GİH Maaşları ne kadar olacakTeknik Hizmetler SınıfıSıfır faizle 300.000 tl kredi imkanı

Sözlük

insallah uzerine 3 yıkılma eğrisi 1 Nocturne Borodin 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 2 partnerinden sıkılmak 5 oradan bakınca 1 naci görür 4 editör olsa sevilmemek 8 En sevdiğiniz hayvan 3 Bi molada yaşanan kaos 2

Son Haberler

Sağlık Bakanlığı dışında başka bir kurum sağlık eğitimine ilişkin düzenleme yapabilir mi?Hazine ve Maliye Uzmanı maaşının asgari ücretin karşısındaki vahim durumu22 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!3 Ay Ertelemeli %1.99'dan Başlayan Oranlarla 50.000 TL!

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir