Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 00:12
İL İÇİ VE İL DIŞI 2 YILA DÜŞMELİDİR
İL İÇİ VE İL DIŞI 2 YILA DÜŞMELİDİR

melcea
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 00:17

Keske.


uyem1234
Aday Memur
22 Haziran 2023 00:18

Bence de bir okulda 3 yıl çok fazla sevmediğin bir okulda 3 yıl uzun bir süre


faleb_-:)
Aday Memur
22 Haziran 2023 00:59

Kesinlikle haklısınız

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