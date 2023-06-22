Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Haziran 2023 00:38
150.000 tl faizsiz evlilik kredisi alıp evlenmeyi düşünen var mı?

Eğer kredi şartlari uyarsa evlenmeyi düşünen varmi arkadaşlar? E haliyle hayat şartları dünya genelinde zorlaştı ve memur memur biriylemi evlenmeli?

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