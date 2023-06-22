Ne zaman istifa etmeli .?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tayin vermiyorlar 4dli 4bli personele bilmişlik taslamasıYeni 4b li personelim işten atarlar mı ?4d li işçi 4b linin amiri olur mu ?Bekar destek personeli maaşı ne olur?4bli sözleşmeli personel doğum için Ücretsiz izin hakkı varmıdır , kurumdan kuruma degişiyor mu bu iİşletme mezunu sözleşmeli ekonomistler4b'liye seyyaen yok sadece yüzdelik zam.Başka birime geçmek?Sözleşmeli Personellikten Kadrolu Başka İşe Geçmek
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir