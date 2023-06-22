Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2023 01:20
Ne zaman istifa etmeli .?

Arkadaşlar ben ikm ve mübaşirlik için mülakata girdim sonuçları bekliyorum . Sonuçlar açıklandıktan sonra ne zaman çıkışımı almalıyım şuan çalıştığım iş yerinden.

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