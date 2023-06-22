Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 01:40

3600 Ek Gosterge
1.Dereceye Gelmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi İle İlgili Eski Bakanın Deyişiyle Hemen Sonuçlanacaktı. Temmuz Ayında da Sonuçlanmaz ise Tepkiniz Ne Olur.

Bu ankete 54 dakikada, 2 kişi oy kullandı

1.Dereceye Gelmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi İle İlgili Eski Bakanın Deyişiyle Hemen Sonuçlanacaktı. Temmuz Ayında da Sonuçlanmaz ise Tepkiniz Ne Olur.

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