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Editörler : cihan27E.Kayı Han
3600 Ek Gosterge
1.Dereceye Gelmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi İle İlgili Eski Bakanın Deyişiyle Hemen Sonuçlanacaktı. Temmuz Ayında da Sonuçlanmaz ise Tepkiniz Ne Olur.
1.Dereceye Gelmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge Verilmesi İle İlgili Eski Bakanın Deyişiyle Hemen Sonuçlanacaktı. Temmuz Ayında da Sonuçlanmaz ise Tepkiniz Ne Olur.
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