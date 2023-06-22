Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 02:25
Eş durumu
Eş durumu tayininde eşimin sigortası yaklaşık 14-19 gün arası eksik olacak 360 ı tamamlayamiyor acaba muraacat etsem onaylanır mi ?

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