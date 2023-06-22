Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 04:49
Pomeme başvurabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. 14.04.1994 doğumluyum. Pomem alımına yaş şartı değişti fakat tam olarak anlayamadım. Bilen varsa beni aydınlatabilir mi başvurabiliyor muyum 2024 yılı alımı için. Bu sene kpss puanım yeterli değil o yüzden önlisansda çift yıllarda oluyor malum.

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