Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 05:58
Tüm atamalara ortak kontenjan

Neden il içine ayrı liste, il dışına ayrı liste, özür grubuna apayrı bir liste açıklanıyor her yıl? CİMER üzerinden bakanlığa sordum "biz öyle uygun gördük" gibi saçma ve biz öğretmenleri aptal yerine koyan bir cevap aldım.

Param olsa ya da hukuktan anlasam dava ederdim bu durumu. Bir tane sendika da yok ki buna karşı çıksın.

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